Vijf jaar cel op het spel op verdenking van fraude en oneerlijk bestuur: Blatter en Platini weten waar ze zich mogen aan verwachten

Blatter zou een som van 1,8 miljoen euro hebben overgeschreven aan Platini waar hij zogezegd nog recht op had. Michel Platini ontving in 2011, bijna negen jaar na zijn taak als adviseur tussen 1998 en 2002, zo'n 1,8 miljoen euro van Sepp Blatter.

Beide heren werden verdacht van fraude, oneerlijk bestuur, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte. De uitspraak volgde in de zomer van 2022 en zowel Platini als Blatter werden vrijgesproken.

BREAKING: Former FIFA president Sepp Blatter and former UEFA president Michel Platini have been acquitted for a second time of financial wrongdoing with FIFA money. pic.twitter.com/yFQFgAGCPE