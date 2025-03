Club Brugge-sterkhouder weet waar de sleutel ligt om de titel alsnog te pakken

Club Brugge begint dit weekend aan de Champions' Play-offs met vier punten achterstand op leider Genk. Middenvelder Ardon Jashari zal het voor de eerste keer meemaken, maar is dankbaar, want hij gelooft niet dat Club zonder play-offs nog kans maakte.

De Zwitserse middenvelder voelt zich klaar voor de eindsprint van het seizoen. "De interlandbreak kwam op een goed moment", zegt hij bij Sporza. "Ik kon even tot rust komen en me nu volledig focussen op de komende wedstrijden." Jashari hoopt in de play-offs net zo te schitteren als in de Champions League, waar hij dit seizoen al indruk maakte.

Het vertrouwen dat hij krijgt binnen de ploeg speelt daarbij een grote rol. "Als je veel speelt en voelt dat de trainer en je ploegmaats in je geloven, dan speel je ook met vertrouwen", legt Jashari uit. Dat gevoel heeft hij sinds dag één bij Club Brugge en hij merkt dat hij op alle vlakken progressie boekt.

Toch wordt het geen eenvoudige opdracht voor blauw-zwart. Genk start met een voorsprong van vier punten en heeft zich dit seizoen als een stabiele ploeg getoond. "We kunnen niet controleren wat de anderen doen, dus moeten we focussen op onszelf", aldus Jashari. "We moeten zorgen dat we in een goeie flow komen en die vasthouden."

De sleutel zal liggen in de onderlinge duels en het vermijden van puntenverlies. "Genk laat weinig liggen, dus wij moeten elke wedstrijd op topniveau zijn", zegt hij. "Als we consistent presteren, is alles mogelijk. Het geloof in de titel is er nog altijd."

Club Brugge opent de play-offs zondag met een topper tegen Anderlecht. Jashari hoopt meteen een statement te maken. "Dit is het moment waarop je als speler wil presteren. We gaan alles geven om onze kans op de titel levend te houden."