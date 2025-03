Hendrik Van Crombrugge stipt het grote gevaar voor KRC Genk in Champions' Play-offs aan

KRC Genk eindigde op de eerste plaats in de reguliere competitie. Het moet die plek nu ook in de play-offs weten te verzilveren.

Al bijna het volledige seizoen staat KRC Genk op kop in de rangschikking van de Jupiler Pro League. De drang om een nieuwe landstitel te pakken is bijzonder groot.

De Limburgers beginnen met vier, en door de afronding eigenlijk vijf punten voorsprong op eerste achtervolger en grote titelkandidaat Club Brugge aan de Champions’ Play-offs.

“Op papier is Club Brugge onze grootste concurrent”, zegt doelman Hendrik Van Crombrugge in FC Limburg, de Podcast. “Al worden wijzelf onze grootste vijand.”

Het grote gevaar is duidelijk. “Je mag niet meegaan in de rollercoaster, die het zeker wordt. In play-offs draait het rond mentaliteit en psychologie. En precies daar zit het goed bij ons. Die grote mentale weerbaarheid is één van de grote sterktes van deze groep.”

Als de ploeg een tik kreeg wisten ze telkens terug te slaan, aldus Van Crombrugge. “Op psychologisch vlak is onze coach met al zijn ervaring ook enorm sterk. Hij zorgt mee voor een hechte groep, waarin de invallers een cruciale rol vervullen. Als je dan ziet hoe fel Tolu viert, wanneer Oh scoort...”