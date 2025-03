Herman Van Holsbeeck start tegenoffensief na klacht Marc Coucke: ex-manager Anderlecht wast handen in onschuld

Het proces over de verkoop van RSC Anderlecht eind 2017 begint donderdag in Brussel. Herman Van Holsbeeck wil tijdens het proces zijn naam zuiveren. De voormalige manager van paars-wit is vastberaden zijn onschuld te bewijzen.

Van Holsbeeck heeft zich de afgelopen jaren teruggetrokken uit de voetbalwereld, hoewel hij toestemming kreeg om opnieuw in het milieu te werken. De onverwachte overname van Anderlecht door Marc Coucke zou echter wat lijken uit de kast hebben doen vallen. Die verkoop betekende het einde van Van Holsbeeck zijn vijftienjarige periode bij de club.

Zijn verdediging, bestaande uit Spreutels en Alexandre Wilmotte, stelt dat Van Holsbeecks reputatie onterecht is beschadigd. Ze wijzen op de verwarring rond zijn naam, omdat hij in vier verschillende juridische dossiers wordt genoemd. Dat leidt volgens hen tot onterechte verbanden tussen zaken die los van elkaar staan.

Van de vier lopende dossiers werd één zaak al geseponeerd op 27 februari. Van Holsbeeck werd verdacht van private corruptie, onder andere met scheidsrechters, maar de rechtbank vond geen bewijs. Ook een klacht van Anderlecht uit 2021 werd verworpen.

De andere twee zaken binnen het Footgate-schandaal blijven voorlopig onduidelijk. Er loopt een dossier in Brussel en een ander in Tongeren, maar het is nog onduidelijk wanneer die processen plaatsvinden. Al 35 betrokkenen hebben een schikking getroffen, maar Van Holsbeeck weigerde die optie.

Voorlopig concentreert hij zich op het proces over de verkoop van Anderlecht. De grote vraag is of Van Holsbeeck en ex-CEO Jo Van Biesbroeck Coucke hebben opgelicht om geld door te sluizen naar makelaar Christophe Henrotay. Zijn advocaten ontkennen dat: Van Holsbeeck wist volgens hen pas wie de koper was op de dag van de persconferentie. De rechtbank zal oordelen.