Kasper Dolberg wil liefst in Brussel blijven, maar Anderlecht heeft andere plannen met de Deense sterkhouder

Is Kasper Dolberg bezig aan zijn laatste weken bij RSC Anderlecht? De aanvaller wil graag in Brussel blijven, maar Olivier Renard heeft een ander plan in gedachten.

Olivier Renard heeft deze zomer een héél belangrijke knoop door te hakken. RSC Anderlecht kan komende zomer cashen op Kasper Dolberg. Wil paars-wit de Deen toch in het Lotto Park houden? Dan lijkt een contractverlenging - lees: contractverbetering - de enige logische keuze. Dolberg wordt gevolgd door clubs uit Italië en Frankrijk, terwijl ook de Turkse topclubs zijn prestaties op de voet volgen. Meer zelfs: met Besiktas JK is er zelfs een club die rond de tafel wil om een transfer te bespreken. Kasper Dolberg wil in Brussel blijven... De voorkeur van Dolberg is duidelijk: in Brussel blijven. De aanvaller heeft stabiliteit gevonden in onze hoofdstad, terwijl ook zijn gezin gelukkig is. Maar… ook hij verwacht boter bij de spreekwoordelijke vis. Volgens onze informatie is Olivier Renard dan weer afwachtend. Met een geschatte marktwaarde van dertien miljoen euro (Transfermarkt, nvdr.) beseft ook de sportief directeur van paars-wit dat een transfersom van meer dan vijftien miljoen euro realistisch is. ... terwijl Olivier Renard geld heeft geroken Daarnaast speurt Renard de markt af om een waardige vervanger te vinden voor Dolberg. De sportief directeur maakt er overigens een prioriteit van om één of twee extra spitsen te halen tijdens de komende zomermercato. Ook Luis Vazquez kon nooit overtuigen.