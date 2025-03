Ook Hasi zal 'aanbevelingen' krijgen, David Hubert wou daar niet in meegaan

Het is nog niet duidelijk hoe Besnik Hasi gaat spelen, maar de nieuwe coach van Anderlecht heeft alvast een aantal 'aanbevelingen' meegekregen van zijn bestuur. Anderlecht moet de transferwaarde van de jonge spelers opdrijven en die moeten dus hun kansen krijgen.

Het is één van de zaken waar David Hubert werd op afgerekend. Het bestuur vond dat Jan-Carlo Simic te weinig speeltijd kreeg de laatste maanden en vroeg Hubert dan ook om hem meer te laten spelen. Tegen Cercle Brugge stond echter Adryelson weer in de basis. Hubert volgde zijn eigen ideeën.

Maar Simic is wel een potentiële toptransfer in de toekomst en het is dus belangrijk dat diens waarde hoog blijft. Hetzelfde voor Yari Verschaeren, wiens contract volgend jaar afloopt en die dus deze zomer verkocht zou moeten worden.

Besnik Hasi doet er toch best aan om daar ook wat rekening mee te houden, al staat de coach ook niet bekend om anderen te laten mee beslissen in zijn opstellingen en keuzes.

Anderlecht zal waarschijnlijk ook volgend seizoen niet kunnen rekenen op de vetpotten van de Champions League, maar wil wel blijven groeien en financieel gezond blijven.

Toptransfers zullen dus nodig zijn om het budget en de omzet hoog te houden. En zoveel van die jongens heeft paars-wit niet rondlopen op dit moment.