Anderlecht deed het vorig seizoen eigenlijk héél goed, als deze cijfers een indicatie zijn

RSC Anderlecht eindigde vorig seizoen als derde in de competitie en streed tot de laatste speeldag mee voor de titel. Dat is extra knap als je kijkt naar de loonkosten van de club.

Paars-Wit behoort namelijk niet meer tot de drie best betalende clubs van België en moest financieel inbinden tegenover concurrenten als Club Brugge, Antwerp en Genk, berekende Het Nieuwsblad.

Club Brugge spendeerde veruit het meeste aan lonen: meer dan 84 miljoen euro. Antwerp volgt met ruim 57 miljoen, terwijl Genk net geen 43 miljoen euro uitgaf. Anderlecht komt daar vlak achter met iets meer dan 42 miljoen euro, wat betekent dat Club bijna het dubbele betaalde aan salarissen.

Een opvallende statistiek: Union SG eindigde vorig seizoen als tweede, maar staat pas op de achtste plaats qua loonkosten. Dat bewijst dat financieel beleid en slimme transfers minstens even belangrijk zijn als pure slagkracht op de transfermarkt.

Hoewel Anderlecht er financieel beter voorstaat, blijft de club voorzichtig met uitgaven. In de afgelopen twee transferperiodes investeerde RSCA minder in nieuwe spelers dan concurrenten zoals Club Brugge, KRC Genk en AA Gent. Spelers als Ardon Jashari waren daardoor buiten bereik.

Sportief directeur Jesper Fredberg heeft de loonmassa fors verlaagd, een bewuste strategie om de club financieel gezond te houden. Toch blijft de ambitie om in de toekomst weer grote namen aan te trekken, mits sportieve successen opnieuw meer financiële mogelijkheden bieden.

Onderaan de lijst staat STVV, dat vorig seizoen slechts 7,8 miljoen euro uitgaf aan lonen. Ondanks die bescheiden middelen presteerden de Kanaries lange tijd sterk in de competitie. Dit seizoen is het echter een ander verhaal en moeten ze wél knokken om in 1A te blijven.