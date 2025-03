Een bekend gezicht bij Anderlecht zal in de tribunes zitten voor de clash met Club Brugge: "Ik zal niet terugkeren naar het voetbal, er is te veel veranderd"

Zijn naam roept misschien niet veel herinneringen op bij de supporters van Anderlecht. Luc Devroe, de reisgenoot van Marc Coucke bij de overname van de club, zal dit weekend aanwezig zijn in het Jan Breydel stadion.

Toen Marc Coucke eind 2017 RSC Anderlecht kocht, bracht hij al snel zijn voormalige sportief directeur van bij KV Oostende mee: Luc Devroe. De twee mannen maakten een nogal turbulente start door, met transfers die als duidelijk onvoldoende werden beschouwd voor de normen van de club.

In 2018 maakte Luc Devroe de overstap van sportief directeur naar hoofd scouting, na de komst van Michael Verschueren. Al snel leidde de aanstelling van Frank Arnesen tot het definitieve vertrek van Devroe: hij werd in 2019 ontslagen.

Sindsdien heeft hij de voetbalwereld verlaten. Hij is nu vastgoedpromotor en is daar erg gelukkig mee, zoals hij uitlegde in Het Nieuwsblad. "Ik stapte in januari 2019 uit het voetbal, maar vanaf corona pikte ik nog zelden live een wedstrijd mee", zegt Luc Devroe.

Hij wordt echter nog af en toe uitgenodigd, zoals zondag op Jan Breydel. "Ik ben uitgenodigd en dan ga ik altijd. Het eten op Club is lekker en dat stimuleert net nog iets meer om te gaan", grapt hij. Devroe ziet zichzelf nu niet meer terugkeren naar een Pro League-club.

"Nee, dat zou thuis niet meer pakken. En het is ook veel veranderd, hé? Ook voor jullie, journalisten, met dat online gedoe. Als er nu iemand een scheet laat, staat het één seconde later al op het wereldwijde web", zegt Luc Devroe, die we dus niet snel zullen zien terugkeren achter de schermen van een voetbalclub. Tenzij voor het buffet.