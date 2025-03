Heeft Anders Dreyer spijt van zijn transfer? "Sommigen zeiden dat ik bij Anderlecht had moeten blijven"

Anders Dreyer maakte afgelopen winter de overstap naar de MLS. Ondanks zijn goede band met Brian Riemer werd hij vervolgens niet geselecteerd voor het Deense elftal.

Als speler van RSC Anderlecht heeft Anders Dreyer (26 jaar) afgelopen zomer een echte mijlpaal bereikt: hij werd geselecteerd door Kasper Hjulmand om deel te nemen aan het EK 2024. In het verleden werd Dreyer slechts één keer opgeroepen voor Denemarken.

De vleugelspeler werd zo beloond voor zijn geweldige seizoen 2023-2024. Dit seizoen werd hij slechts kort opgeroepen in oktober vorig jaar, zonder te spelen. De benoeming van zijn voormalige coach bij RSCA, Brian Riemer, tot bondscoach van Denemarken had dat kunnen veranderen.

Maar deze winter koos Anders Dreyer voor de MLS. Een keuze waarbij hij zijn bondscoach niet heeft geraadpleegd. "Ik heb hem niet om advies gevraagd. Eerlijk gezegd, ik heb niet echt aan de selectie gedacht. Ik heb altijd de clubs gekozen die bij me pasten, ik heb me niet afgevraagd of dit goed of slecht wasmet oog op de selectie", zegt hij in Bold.

Sommigen zagen dit als een stap achteruit in vergelijking met de Jupiler Pro League. "Het is mogelijk dat sommigen verrast waren door mijn transfer naar San Diego. Er zijn er zeker die dachten dat ik ergens anders heen had moeten gaan of bij Anderlecht had moeten blijven", weet Dreyer.

"Maar zo is het nu eenmaal. Het kan me niet schelen wat mensen denken. Ik hou ervan mezelf uit te dagen, en ik was overtuigd door het project hier", besluit de Deen.