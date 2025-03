ONGEZIEN! Transfermarkt komt met update van marktwaardes en... zet vijf spelers van Club Brugge in de Belgische top vijf!

Transfermarkt is dezer dagen hét onderwerp in de Belgische voetbalwereld. Het gerenommeerde statistiekenbureau heeft de marktwaardes van de spelers uit de Jupiler Pro League van een update voorzien. De grote winnaar: Club Brugge.

We vallen meteen met de deur in huis: de vijf meest waardevolle spelers in de Jupiler Pro League spelen allemaal voor Club Brugge. Ook de grootste stijger (Ardon Jashari, nvdr.) voetbalt voor de regerende landskampioen.

1. Joel Ordonez - 27 miljoen euro

2. Ardon Jashari - 25 miljoen euro

3. Raphael Onyedika - 20 miljoen euro

4. Christos Tzolis - 18 miljoen euro

5. Maxim De Cuyper - 16 miljoen euro

De eerste niet-Bruggeling in de lijst vinden we terug op een zesde plaats. Mario Stroeykens van RSC Anderlecht is 14 miljoen euro waard, terwijl Kasper Dolberg meteen in zijn zog volgt met 13 miljoen euro.

De top tien wordt vervolledigd door Matte Smets, Konstantinos Karetsas en Tolu Arokodare van KRC Genk. Hun respectievelijke marktwaardes liggen eveneens op dertien miljoen euro.