Zorgen voor paars-wit? Anderlecht ziet belangrijke pion na een jaar alweer vertrekken

Zoals aangekondigd, verlaat Henk Mariman daadwerkelijk zijn functie bij RSC Anderlecht. Hij was Head Of Football van de jeugdacademie.

Hier is een probleem dat Wouter Vandenhaute zeker snel wil oplossen. Neerpede, het opleidingscentrum van RSC Anderlecht, heeft tijdelijk geen Head of Football meer: Henk Mariman heeft zijn vertrek bekendgemaakt.

Hij is iets meer dan een jaar bij de club gebleven, nadat hij in januari 2024 was gekomen om Mikkel Hemmersam (die ook vertrok) te helpen bij de opvolging van Jean Kindermans. "Mijn avontuur bij Anderlecht loopt op zijn einde. Ik ben dankbaar dat ik hier heb mogen werken", schrijft Mariman via zijn sociale media.

Peter Verbeke, de coördinator van de rekrutering in Neerpede, zit tijdelijk zonder zijn rechterhand. Men kan zich voorstellen dat het Anderlecht-bestuur zijn academie zal versterken, terwijl Mariman aan zijn kant geen uitleg heeft gegeven over zijn vertrek.

We weten dat de onstabiele situatie van de academie de afgelopen jaren, met name het vertrek van Kindermans, invloed heeft gehad op de beslissing van sommige jonge spelers om al dan niet bij RSCA te verlengen. Een zorg dus voor de club...