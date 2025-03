"Er zijn dingen die rivaliteit overstijgen": KRC Genk-coach Thorsten Fink verrast op persconferentie en toont klasse met steunbetuiging voor STVV-voorzitter

KRC Genk en de grote rivaal STVV zorgen ieder jaar voor leuke derby's waarin de rivaliteit groot is. Thorsten Fink zette die rivaliteit even aan de kant om STVV-voorzitter David Meekers een hart onder de riem te steken.

KRC Genk speelt zondag zijn eerste wedstrijd van de Champions' Play-offs tegen KAA Gent. Thorsten Fink blikte op zijn persconferentie vooruit op de partij, maar nam ook even de tijd om steun te betuigen aan STVV-voorzitter David Meekers.

Vorige week vrijdag werd Meekers in het ziekenhuis opgenomen nadat hij onwel werd. In het ziekenhuis werd later een hersenbloeding vastgesteld.

Daags nadien berichtte Sporza al dat zijn toestand stabiel zou zijn. Genk-coach Fink kent hem uiteraard nog van zijn tijd bij STVV. De rivaliteit tussen beide clubs moet op zo'n momenten even wijken.

"Ik zou heel graag David Meekers een hart onder de riem willen steken. Ik wens hem een spoedig herstel toe. Zowel uit mijn eigen naam als uit naam van KRC Genk. Op het veld mogen STVV en Genk rivalen zijn, er zijn dingen die belangrijker zijn en die rivaliteit overstijgen", klonk het bij Fink volgens Het Belang van Limburg.