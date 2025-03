Union SG krijgt goed nieuws te horen vlak voor de play-offs

Union SG zal zijn Play-offs beginnen met de ontvangst van Antwerp. Sébastien Pocognoli ziet de ziekenboeg langzaam leeglopen.

Op het Dudenpark zijn de afgelopen weken twee geblesseerden het middelpunt van de zorgen van de staf. Alessio Castro-Montes is afwezig sinds midden januari, terwijl Charles Vanhoutte er niet is sinds februari. De eerstgenoemde is op de weg terug.

Sébastien Pocognoli heeft dit bevestigd tijdens een persconferentie: "Alessio is fit en klaar om het team van dienst te zijn. Hij heeft nog niet het ritme van de wedstrijden, maar heeft deelgenomen aan zeer intensieve trainingen, wat heeft geholpen om zijn ritmegebrek op te lossen. Hij heeft laten zien dat hij er klaar voor is en dat is zeer goed nieuws, want zijn ervaring en kwaliteit zullen ons van pas komen", verteld hij volgens La Dernière Heure.

Twee afwezigen tegen Antwerp

Voor Vanhoutte zal het nog even duren: "Charles is op de goede weg, maar het is nog wat te vroeg. Hij heeft deze week een grote stap gezet in zijn revalidatie en we hopen hem snel terug te zien. Het is afwachten of het binnen een week of twee zal zijn of langer in geval van een terugval. Maar we zijn vol vertrouwen dat hij op korte termijn terugkeert."

Daarentegen zal Kevin Rodriguez niet aanwezig zijn tegen Antwerp, hij raakte geblesseerd: "Maar we zouden hem normaal volgende week al terug moeten krijgen". Niets om Union van zijn doel af te brengen: "We staan derde en zullen moeten proberen onze achterstand goed te maken".

Maar Pocognoli wil rustig blijven: "We staan derde en zullen moeten proberen onze achterstand goed te maken." Union Saint-Gilloise begint zijn Play-offs door de laatste drie in de top 6 uit te dagen. Zal dit de groep helpen om sterker te worden?