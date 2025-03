Vincent Kompany krijgt concurrentie: wordt Karetsas straks ploegmaat van Romelu Lukaku?

Konstantinos Karetsas heeft op korte tijd al enorm veel indruk gemaakt. De spelmaker van Racing Genk kan op heel wat interesse rekenen.

KRC Genk is op zoek naar zijn vijfde landstitel en daar kan Konstantinos Karetsas goed bij helpen. Het 17-jarige toptalent zorgt voor heel wat plezier bij de Genkse fans, maar hoelang nog?

De middenvelder speelde zich al serieus in de kijker in Limburg. Eerder was er al het nieuws dat Bayern München geïnteresseerd zou zijn, waar Vincent Kompany wel iets zou zien in hem.

Volgens Tuttomercatoweb blijft het hier echter niet bij. Napoli zou namelijk ook interesse tonen in Karetsas. Moest een deal met de Italiaanse club er ooit komen, kan hij daar ploegmaat worden van Romelu Lukaku.

Verder hebben ook Manchester United, Liverpool en Newcastle United hun oog laten vallen op het talent. Tuttomercatoweb meldt dat Genk meer dan 15 miljoen euro wilt voor zijn goudhaantje.

In de Jupiler Pro League kwam Karetsas al 25 keer in actie voor de Limburgers en was hij goed voor vier assists en twee doelpunten. Hij debuteerde deze interlandperiode voor Griekenland en kon daar ook al scoren.