Boskamp reageert zoals enkel hij dat kan op vraag over titelstrijd: "Strijf foorwijf"

Johan Boskamp heeft er geen twijfel over: KRC Genk is de favoriet om landskampioen te worden. "Dat zeg ik al het hele jaar. Ze spelen het beste voetbal.

Club Brugge heeft het voordeel dat ze geen Europese wedstrijden meer hebben, want dat heeft hen veel punten gekost. Maar Genk moet opletten dat Club niet hetzelfde flikt als vorig jaar", zegt hij in HBvL.

Volgens Boskamp heeft Genk er goed aan gedaan om coach Thorsten Fink een verbeterd contract te geven. "Goed gezien van Genk. Hij verdient het. Sinds hij in België is, heeft hij veel teweeggebracht. Eerst bij STVV en nu bij Genk. Dan ben je een kanjer."

Het geloof in de titel bij Genk is groot, wat ook blijkt uit hun promotiecampagne ‘Strive for Five’, een verwijzing naar hun mogelijke vijfde landstitel. Boskamp reageert zoals alleen hij dat kan: "Strijf foorwijf? Wat is dat voor iets?"

Na een korte uitleg vindt hij de campagne logisch. "Als ze er nu niet voluit voor gaan, wanneer dan wel? Ze hebben een geweldige ploeg en staan op kop. Dan moet je als club die ambitie durven uitspreken."

Hij vindt dat Genk niet mag proberen de druk af te houden. "Als je nu zegt dat het niet moet, dan is dat slap gelul. Het is juist een groot compliment dat iedereen Genk als favoriet ziet. Dat betekent dat ze goed gewerkt hebben."

Tot slot heeft Boskamp een duidelijke boodschap voor de club: "Ze weten wat hen te doen staat: Strijf foorwijf!"