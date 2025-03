De luis in de pels van de G5? "Ons succes stoort de grote clubs" en "Anderlecht heeft ons nodig"

Union Saint-Gilloise blijft verbazen. CEO Philippe Bormans beseft dat het succes van de club niet door iedereen met open armen wordt ontvangen.

"In het begin vonden mensen het nog sympathiek, maar nu zijn we al vier seizoenen op rij in de Champions’ Play-offs. Dat is atypisch en het stoort, want er is niet genoeg plaats voor iedereen in Europa", klinkt het in La Dernière Heure.

Door de prestaties van Union wordt de club binnenkort waarschijnlijk toegelaten tot de G5, de groep van invloedrijkste Belgische clubs. "Dat zou al deze zomer kunnen gebeuren, of uiterlijk volgend jaar. Maar eerlijk gezegd was dat nooit een doel op zich. We willen geen topclub zijn, we willen een club zijn die speelt voor de top."

Union is momenteel de best geklasseerde club uit Brussel. Maar volgens Bormans betekent dat niet dat de club groter is dan Anderlecht. "Als je naar het klassement kijkt, kan ik alleen maar bevestigen dat we nu de nummer één zijn. Maar Anderlecht blijft groter qua budget, lonen en aantal supporters."

Toch stoort het Union niet dat de historische verhoudingen nog steeds in het voordeel van Anderlecht liggen. "Deze rivaliteit hoort bij het voetbal, zolang het correct blijft. Een derby tegen Anderlecht is belangrijk, zowel voor ons als voor hen. We hebben elkaar nodig om de competitie interessant te houden."

De Brusselse club kijkt liever naar zichzelf dan naar anderen. "Bij Union zijn we niet bezig met wie de grootste club van Brussel is. We kijken gewoon naar het klassement en willen elk seizoen zo goed mogelijk presteren."