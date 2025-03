🎥 Werd dit doelpunt van Club Brugge onterecht afgekeurd? Peter Vandenbempt houdt zich niet in

Club Brugge won al bij al makkelijk van RSC Anderlecht. Vlak voor de rust was er eventjes een momentje waar er heel wat over te doen was. De 2-0 van blauw-zwart werd namelijk afgekeurd.

"Vergoote keurt de 2-0 van Jutgla goed, maar er gaat een fout van de aanvaller op Coosemans aan vooraf. We kunnen ons niet voorstellen dat dit geen fout is en dat de goal gaat goedgekeurd worden." "Ok, Vergoote is naar het scherm gaan kijken en de goal wordt afgekeurd. Intussen ligt Coosemans nog altijd op de grond", aldus onze man ter plaatse in Jan Breydel tijdens de live-feed van de wedstrijd. Fout op Coosemans Van de fase zijn ook beelden gemaakt die ondertussen werden gedeeld op de sociale media. Colin Coosemans blijft na de actie ook heel lang liggen, zoveel is duidelijk. ❌ | De netten trillen een tweede keer, maar het feestje gaat niet door voor Club Brugge. 🤕💢 #CLUAND pic.twitter.com/iV1CUtrHB0 — DAZN België (@DAZN_BENL) March 30, 2025 Ook Peter Vandenbempt had zijn mening meteen klaar. "Dit is een overtreding van Jutgla", liet hij zich meteen duidelijk uit over de zaak. "Coosemans heeft de bal vast. Dus dit moet afgekeurd worden. Dit is geen terechte goal en dat zal Vergoote ook wel zien."