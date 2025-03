Toby Alderweireld heeft nog heel speciale boodschap voor Jan Vertonghen

Jan Vertonghen en Toby Alderweireld stoppen dit seizoen allebei met voetballen. De twee hebben veel samen gespeeld en wensen elkaar het beste toe.

De play-offs zijn dit weekend begonnen in de Jupiler Pro League. Het is de voorlaatste keer dat we deze mini-competitie zullen zien, want na volgend seizoen schakelen we over naar een JPL zonder play-offs en met 18 clubs.

Voor Jan Vertonghen en Toby Alderweireld is het de laatste keer. De twee hangen hun schoenen na dit seizoen allebei aan de haak. Zo nemen twee heel grote namen van het Belgisch voetbal afscheid.

Beide spelers kennen elkaar héél goed. Ze speelden samen bij Ajax en Tottenham, waar ze een duo in de centrale verdediging vormden. Later besloten ze beiden om terug te keren naar België.

Jan Vertonghen tekende in 2022 bij Anderlecht na zijn vertrek bij Benfica, terwijl Toby Alderweireld in 2022 terugkeerde naar Royal Antwerp FC na zijn periode bij Al-Duhail in Qatar. De Antwerp-speler had nu nog een mooie boodschap voor Vertonghen, met oog op zijn afscheid.

"Heel veel succes en heel veel plezier in je laatste matchen. Ik probeer er ook nog eentje mee te maken. Een fantastische carrière, een fantastische mens. Ik hoop dat je een heel mooi afscheid krijgt, want dat verdien je", zegt Alderweireld volgens Play Sports.