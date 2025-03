Anderlecht dat de beker wint? Op dit moment zouden we zeggen... amper kans: er zal véél moeten veranderen

Er is geen supporter van Anderlecht die met vertrouwen naar de bekerfinale toeleeft. Die eerste prijs in acht jaar lijkt zover weg, zeker na het klasseverschil te hebben gezien met Club Brugge in de eerste play-off-match.

Gevraagd aan Kasper Dolberg na de match. Vind je deze prestatie niet zorgwekkend? "Nee, wat ik weet welke goeie spelers wij hebben en wat we kunnen. Maar we hadden weinig tijd om de nieuwe ideeën van de coach te implementeren", aldus de Deen. Opvolgvraag: maken jullie kans in de bekerfinale. "Ja", zei hij met bliksemende ogen.

De vraag is of dat strookt met de werkelijkheid. Het is alweer zes wedstrijden geleden dat Anderlecht nog eens kon winnen in de klassieker. Vijf keer op rij verloren en telkens werden ze overklast van begin tot einde. Dat geeft al niet te veel moed.

Het is voor alle analisten en waarnemers een 'long shot' om Anderlecht nu als bekerwinnaar te zien op 4 mei. Niemand gelooft er nog in. Ook Besnik Hasi werd de vraag gesteld of Club stilaan niet in het hoofd van de spelers begint te kruipen.

Uiteraard kan Hasi na zijn eerste week niet zeggen dat zijn spelers zich laten intimideren, maar het is wel zo. Anderlecht durft amper te voetballen eens ze tegen blauw-zwart staan en bij uitbreiding ook Genk en Union. De bal wordt veelal gewoon weggekeild in de hoop dat het leer in de voeten van een ploegmaat belandt.

Hasi zal in een maand tijd toch een manier moeten vinden om niet zo onder druk komen te staan als in de laatste confrontaties. We betwijfelen of dat in een 5-3-2-opstelling mogelijk is. En of hij er het personeel voor heeft.

Je kan nu ook niet zeggen na één match dat Hasi niet de juiste man is om het tij te keren, want hijzelf gelooft er rotsvast in. Maar voor wie die eerste helft zag, is het een quasi onmogelijke taak om hen in die bekerfinale ineens een concurrent te maken.

Of hij moet de teneur kunnen omkeren en er het gevraagde lef inkrijgen. Maar dat gaat enkel lukken met resultaten. Daarvoor gaat hij al zijn beste spelers op het veld moeten zetten. Verschaeren, Edozie, Huerta, Dolberg, Stroeykens... Die jongens worden de sleutel. Het worden nog zware weken bij paars-wit...