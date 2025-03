Filip Joos maakt Anderlecht helemaal met de grond gelijk tegen Club Brugge

Club Brugge won bijna met de vingers in de neus van RSC Anderlecht op speeldag 1 van de play-offs. En ook tijdens de wedstrijd hadden de commentatoren dat al heel erg hard door. Het verschil tussen beide ploegen was groot.

Club Brugge won uiteindelijk met 2-0 van RSC Anderlecht, goed voor de vijfde opeenvolgende zege van blauw-zwart tegen paars-wit. En ook niet meteen een geweldige generale repetitie voor Anderlecht richting bekerfinale.

Club heer en meester

Ook tijdens het verslag van Club Brugge tegen Anderlecht had commentator Filip Joos het al door dat de thuisploeg veruit de betere ploeg was. Dat bleek ook uit de samenvatting op Play4 zondagavond.

"We zijn een kwartier ver en de vraag is wat er het eerste zal komen: een doelpunt voor Club Brugge of een gele kaart voor Anderlecht", opende hij onder meer de debatten. "Het wordt geel voor Ashimeru."

Ferme kritiek

"Dolberg heeft letterlijk nog geen bal geraakt", klonk het na meer dan twintig minuten. "Hasi had er negen kunnen wisselen bij de rust, enkel Coosemans en Angulo waren beter dan de regelmaat. Coosemans stond in een schiettent, Club Brugge is heer en meester."

"Het kon niet blijven duren", klonk het ook bij de 1-0. "Dendoncker wordt geridiculiseerd bij de 2-0. "Wat zegt dit over de bekerfinale op 4 mei? Het was een wedstrijd die er nooit een was. Als je een basiself zou nemen van beide ploegen, dan is het volledig blauw-zwart."