Hein Vanhaezebrouck komt met harde woorden richting Anderlecht en moet Besnik Hasi teleurstellen

Club Brugge won gisteren overtuigend met 2-0 van een zwak Anderlecht. Hein Vanhaezebrouck, huisanalist bij Het Nieuwsblad, had harde woorden voor Anderlecht en de keuze om Hasi aan te stellen als trainer.

Vanhaezebrouck begon zijn analyse in Het Nieuwsblad door te zeggen dat Anderlecht gewoon zwak was. "Hasi zei na de wedstrijd dat dit niet het echte Anderlecht was, maar ik moet hem teleurstellen. Dit was wel het echte Anderlecht."

De analist merkte op dat Hasi waarschijnlijk terugdacht aan 2014, toen hij met Anderlecht kampioen werd, maar dat hij toen veel beter materiaal had. Het gebrek aan kwaliteit was volgens Vanhaezebrouck de grootste reden waarom Anderlecht weer niet presteerde in een topwedstrijd.

Vanhaezebrouck haalde de woorden van Hasi aan, waarin de trainer zei dat zijn spelers te weinig lef en vertrouwen toonden. "Dat klopt deels, maar het ligt vooral aan de kwaliteit van de spelers", legde de analist uit.

De analist vond het ook een vreemde keuze van paars-wit om Hasi aan te stellen als trainer. "Waarom zou je vlak voor de play-offs een trainer weghalen die bij KV Mechelen vanwege het degradatiegevaar is buitengezet? Wat is daar de meerwaarde van?"