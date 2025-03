Union investeert in de toekomst en kondigt grote veranderingen aan

Union zet een grote stap vooruit op structureel vlak. Naast het stadiondossier werkt de club nu ook aan betere trainingsfaciliteiten voor al haar teams.

Tot nu toe moest het eerste elftal noodgedwongen trainen in Lier, bij gebrek aan geschikte infrastructuur in Brussel. Maar daar komt binnenkort verandering in.

Vandaag maakte Union bekend dat het eerste team voortaan zal trainen in Zaventem, meer bepaald aan de Quinkenstraat. "Dankzij onze VZW Union Zaventem zetten we een belangrijke stap", klonk het in een persbericht.

Ook de jeugdwerking krijgt een nieuwe thuis. De Union Academy verhuist naar een andere locatie in Zaventem. De club kreeg eerder kritiek omdat ze stopte met het opleiden van niet-elitejeugdspelers. Nu krijgen spelers van de huidige IRIS-jeugd de kans om over te stappen naar Léopold Uccle, waarmee Union een samenwerking heeft opgezet. Daarnaast blijft de club in gesprek met andere lokale teams om haar jeugdopleiding verder uit te breiden.

Voor het vrouwenteam heeft Union eveneens nieuwe plannen. Zij zullen voortaan trainen en spelen in het Drogenbos.

Met deze vernieuwingen wil Union niet alleen successen boeken op het veld, maar ook bouwen aan een sterke toekomst. Betere infrastructuur moet ervoor zorgen dat de club op lange termijn mee kan blijven draaien aan de top.