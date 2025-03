Vandenbempt trekt conclusies na openingsweekend in play-offs: "Roep hem weer op bij Rode Duivels"

De eerste speeldag van de play-offs heeft voor het nodige spektakel gezorgd. Al was dat eigenlijk ook bij de ploegen die je verwachtte.

KRC Genk won met vier goals verschil van KAA Gent, miste twee strafschoppen en zag ook nog twee doelpunten afgekeurd worden. De competitieleider is duidelijk klaar voor de titelstrijd.

“Een magistrale goal van Karetsas, Tolu was monsterlijk sterk, Heynen domineert het middenveld, Smets zou ik de volgende keer toch weer oproepen voor de Rode Duivels”, concludeert Peter Vandenbempt meteen bij Sporza.

Van stress was duidelijk geen sprake en dat telde ook voor Club Brugge dat vlot de maat nam van Anderlecht. “Dit was geen klassieker, - het is pijnlijk om het te zeggen - geen topper tussen twee traditionele topclubs in ons voetbal. Na de rust liet Club Anderlecht wat te veel in de wedstrijd komen, maar nog was het eigenlijk nooit in gevaar”, gaat Vandenbempt verder.

Anderlecht won 2 keer van Club Brugge in de laatste 24 confrontaties. Dat mentale nadeel ombuigen wordt heel erg moeilijk, want er volgen ook nog wedstrijden tegen Genk en Union die mogelijk verloren gaan.

“Dat is toch geen cadeau voor een stuurloos elftal dat op zoek is naar stabiliteit en vertrouwen. Ik zou zeggen: het is omdat Pasen eraan komt, anders zou men weinig kansen geven aan Anderlecht in de bekerfinale. De doden herrijzen in deze periode”, besluit hij.