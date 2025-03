"We hebben het echte Anderlecht niet gezien": Besnik Hasi heeft misschien de omvang van de taak onderschat

Hij hield zijn hoofd meerdere keren vast op zondag, vooral in de eerste helft: Besnik Hasi vond het niet leuk wat hij zag. En als de coach wil dat zijn commandomissie bij Anderlecht langer dan 11 wedstrijden duurt, zal hij snel moeten reageren.

"Ik ben zeker niet minder veeleisend geworden met de tijd": ondervraagd over het verschil tussen de Hasi van 2014 (kampioen van België) en die van 2025, kon de Albanese trainer zich niet verstoppen. Natuurlijk, met heel weinig tijd om te werken, een onvolledige groep, terugkomende blessures en de beperkingen van zijn kern, moet Besnik Hasi geduld tonen.

Maar soms verraadde zijn lichaamstaal in het Jan Breydelstadion zijn gevoelens. "We hebben het echte Anderlecht niet gezien", zei hij na de wedstrijd: het discours van een man die nog steeds gelooft dat het huidige Anderlecht weer kan worden wat het was toen hij meer dan 10 jaar geleden vertrok.

Zij die deze ploeg al meer dan 30 wedstrijden zien spelen, zullen zeggen dat Hasi optimistisch is: het gezicht van deze zondag is het gebruikelijke gezicht van dit Anderlecht dit seizoen. Of dit nu het "echte" Anderlecht is, is een andere discussie, maar als de opvolger van David Hubert denkt dat hij binnen enkele weken Anderlecht zijn adelbrieven kan teruggeven, dan is hij misschien te zelfverzekerd.

Hasi moet uit zijn vel springen

Op dit moment blijft Besnik Hasi kalm. Waarom zou hij zich druk maken als hij nog niet echt heeft kunnen werken met zijn volledige groep? "Maar vanaf volgende week moet het beter zijn", waarschuwde hij in de perszaal van het Jan Breydelstadion. Een belofte als een waarschuwing aan zijn spelers: wie niet alles geeft, zal niet spelen.

We hebben het gezien: al bij de rust werden er drie wissels doorgevoerd. Natuurlijk had Hasi er 8 of 9 kunnen doen, maar de boodschap was duidelijk: wie slecht speelt, gaat eraf. Stroeykens, ket van Neerpede en grote verkoop in de planning? Eruit. Simic, die het bestuur ook weer op het veld wilde zien om hem in de etalage te zetten? Eruit.

Alles geven!

Hasi staat voor een paradoxale uitdaging: hem wordt gevraagd om op korte, zeer korte termijn resultaten te boeken - als hij op 4 mei de beker omhoog houdt, is dat gelukt - en om dit team weer een ziel te geven. Maar men zou ook graag zien dat hij enkele spelers in de schijnwerpers zet, want Renard heeft komende zomer een transferperiode te leiden.

En als dit niet verenigbaar is? Wedden dat Besnik Hasi niet zal aarzelen om de besten op het veld te zetten, zelfs als ze op de lange termijn niets opleveren. Want als de resultaten uitblijven, zal hij hoe dan ook niet verder gaan met dit avontuur.

In alle gevallen zal Anderlecht een vurige Hasi nodig hebben om vooruit te komen: de coach zal uit zijn vel moeten springen om zijn spelers wat van die Balkan-grinta over te brengen die hem kenmerkt. Als je deze week op Neerpede bent, hoor je hem misschien schreeuwen tijdens de training. En dat zou een goed teken zijn...