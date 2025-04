Een keerpunt in de titelrace: belangrijke speler is weken out bij Union SG



Foto: © photonews

Word fan van Union SG! 288 Union SG won met 5-1 van Antwerp, maar kreeg toch ook een serieuze domper te verwerken. Sofiane Boufal verliet geblesseerd het veld en zal een tijd aan de kant staan. Union SG is niet als leider aan de Champions' Play-offs begonnen... en dat lijkt hen goed te doen. Afgelopen weekend leek RUSG volledig ontspannen tijdens hun ruime overwinning op Antwerp (5-1). Als derde moeten de Brusselaars betere Play-offs spelen dan voorgaande seizoenen en punten pakken tegen directe concurrenten om tot het einde mee te doen in de titelstrijd. We zullen nog moeten zien hoe dit de komende weken loopt. Hoewel de eerste ruime overwinning tegen Antwerp zeer positief was, heeft Sébastien Pocognoli wel een zeer belangrijke speler verloren door een blessure... die het stadion zelfs per brancard verliet. Union weet nu meer over de afwezigheid van Sofiane Boufal De bezorgdheid was groot rond Sofiane Boufal, die na vijftien minuten spelen al werd vervangen door Anouar Ait El-Hadj. De eerste onderzoeken werden uitgevoerd en zijn eerder geruststellend, aangezien men zich klaarmaakte voor iets ernstigs. Union heeft via zijn officiële kanalen bekendgemaakt dat Pocognoli het drie tot vier weken zonder zijn sterspeler zal moeten doen vanwege "een lichte spierblessure". Dus geen reden tot grote bezorgdheid, hoewel Boufal dan wel de helft van de Champions' Play-offs zal hebben gemist bij zijn terugkeer. Sofiane Boufal zal 3 tot 4 weken niet beschikbaar zijn vanwege een kleine spierblessure. pic.twitter.com/KAFKCCMaVK — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) 1 april 2025



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur