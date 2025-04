Wie pakt de titel in de Jupiler Pro League? Zo ziet het klassement eruit als we alle PO1-wedstrijden van de voorbije seizoenen bij elkaar optellen

De Champions Play-Off moet de komende weken uitmaken wie zich de komende twaalf maanden Belgisch landskampioen mag noemen. Maar hoe sterk presteren de deelnemers doorgaans aan zo'n nacompetitie? Een rekensom zegt in dit geval héél véél.

KRC Genk, Club Brugge, Union SG, RSC Anderlecht, Antwerp FC en KAA Gent. We spreken dan wel van een Champions Play-Off op twee snelheden, maar uiteindelijk zal ook de vorm van de dag de doorslag geven.

Al is dat niet alles. Ook de ervaring van onze topclubs met cruciale wedstrijden - denk maar aan de stress die bij zo'n matchen komt kijken - is een factor om rekening mee te houden. En die ervaring kunnen we ergens wél meten.

Wat als we teruggaan in de tijd tot seizoen 2020 - 2021? En wat als we alle punten van de deelnemers aan deze Champions Play-Off bij elkaar optellen? Dan komen we tot onderstaand klassement.

Club Brugge springt in dit klassement over Genk, maar… verder zien we een identieke klassering zoals we ze vandaag kennen. Toeval? Wellicht niet. De drie titelkandidaten van dit seizoen presteerden ook de voorbije seizoenen constant en op hoog niveau.

Wie pakt dit seizoen de titel in de Jupiler Pro League?

Club Brugge is dan weer enorm blij met de afschaffing van het play-offsysteem, maar blauw-zwart is wél de primus van de klas. Union SG begon de voorbije twee seizoenen dan weer als leider aan de nacompetitie. Met gekend gevolg.

Voor Gent is deze manier van werken dan wel niet representatief, maar opvallend is wel de slechte beurt van Anderlecht en Antwerp. Vooral The Great Old kon - behalve in het titeljaar - nooit hoge toppen scheren in de play-offs.