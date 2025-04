Aankomende transfer van Anderlecht droomt al: "Zou fantastisch zijn om met Lukaku te spelen"

Cedric Hatenboer zal aankomen bij Anderlecht volgende zomer. Hij kijkt er al naar uit om zijn toekomstige omgeving te ontdekken.

Deze winter heeft Anderlecht de komst van Cedric Hatenboer afgerond voor twee miljoen euro. Een bedrag dat aanzienlijk hoger ligt dan zijn marktwaarde (de jongen heeft slechts zes maanden ervaring in de Nederlandse tweede klasse), maar dat verklaard wordt door de concurrentie van grote Nederlandse clubs die ook zijn kwaliteiten hadden opgemerkt.

Er is overeengekomen dat de 20-jarige middenvelder pas deze zomer bij Sporting zal aankomen, om Excelsior Rotterdam te helpen in de strijd om promotie naar de Eredivisie. Momenteel staat de club op de derde plaats.

De jonge Nederlander heeft zijn huiswerk gemaakt: "Anderlecht is voor mij de grootste club van België — daar ben ik van overtuigd. Als zij komen, dan ga je overstag. Bij hen had ik ook het gevoel dat ze me het méést wilden", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

De aangename verrassing van het komende seizoen?

Hatenboer wil zich laten zien in zijn eerste seizoen: "Ik hoop in mijn eerste seizoen zoveel mogelijk minuten te maken. Ik wil me snel integreren en verder ontwikkelen. Er zijn veel ervaren spelers die me daarbij kunnen helpen. Denk aan Thorgan Hazard. Jammer dat Vertonghen ermee stopt, want hij is een legende."

Hoewel hij zijn terugkeer naar Sporting pas over een jaar plant, heeft Romelu Lukaku ook al indruk gemaakt op Cedric Hatenboer: "Of Lukaku, die ik in het stadion ontmoet heb. Hij is indrukwekkend. Dat hij ooit terug wil naar Anderlecht? Het zou fantastisch zijn om met hem in een ploeg te spelen", besluit Hatenboer.