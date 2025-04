Antwerp mag zich in de handen wrijven: Europese topclubs jagen op Senne Lammens

Er zijn heel wat spelers bij Antwerp die deze zomer een mooie transfer zouden kunnen maken. Senne Lammens is er een van, aan interesse alvast geen gebrek.

Senne Lammens is een absolute sterkhouder bij Antwerp. De doelman speelde dit seizoen al alle wedstrijden en staat een mooie toekomst te wachten.

Voor Antwerp wordt het ongetwijfeld een drukke zomermercato en voor Lammens ook. De clubs staan nu al in de rij voor de 22-jarige doelman.

Volgens CaughtOffside zijn er maar liefst zes clubs uit de Premier League die de jonge Belg op hun radar hebben staan. Dan zou het gaan om Manchester City, Newcastle United, Manchester United, Arsenal, West Ham en Wolverhampton.

Het medium meldt dat ook Bayern München en PSG hem op hun transferlijst hebben staan. Antwerp zou dus duidelijk stevig kunnen cashen op de doelman.

Lammens kwam in de zomer van 2023 over van Club Brugge. Sindsdien speelde hij 50 wedstrijden voor The Great Old, met negen clean sheets. Zijn contract loopt nog tot juni 2027. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 7,5 miljoen euro.