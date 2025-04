Colin Coosemans doet opvallende onthulling: "De slechtste beslissing van mijn carrière"

Colin Coosemans kreeg uiteindelijk zijn kans bij Anderlecht. Zijn carrière had hem echter ver van het Belgische voetbal kunnen brengen.

Van zijn debuut bij Club Brugge tot aan zijn opkomst bij Anderlecht, Colin Coosemans heeft altijd in België gespeeld. Via Waasland-Beveren, KV Mechelen en KAA Gent. Toch droomde hij van een stap naar het buitenland.

"Toen ik jong was, kreeg ik een aanbod van Chievo Verona. De familie van mijn vrouw is Italiaans, en aan de Universiteit Gent studeerde ik talen. Al mijn vrienden gingen 6 maanden op Erasmus, maar ik kon dat niet vanwege het voetbal. Toen dacht ik dat een transfer naar het buitenland mijn Erasmus zou zijn... maar die transfer is er nooit gekomen. Tenminste, nog niet", legt hij uit aan de RTBF.

De ups en downs van de transfermarkt

Een andere kans kwam jaren later, toen hij bij KV Mechelen speelde: "Espanyol Barcelona deed me een aanbod. Maar Mechelen zei nee omdat het aan het einde van de transferperiode was, en de club geen tijd meer had om een vervanger voor mij te vinden", herinnert Coosemans zich. Destijds speelde Espanyol nog in La Liga.

De keeper verliet Malinwa een jaar later voor KAA Gent: "De slechtste beslissing van mijn carrière. Ik speelde er heel weinig (6 wedstrijden in 3 jaar) en ik had graag een blijvende indruk achtergelaten", betreurt hij.

Ook bij Anderlecht moest Colin Coosemans geduld hebben: "Spijt? Nee, ik heb nooit spijt, want we hebben maar één leven ... en dat is kort: je moet nooit in het verleden leven. Ik leef in het heden: mijn beste voorbeeld hier is Thorgan Hazard, die altijd in het moment leeft."