KV Kortrijk-doelman kijkt uit naar clash met ex-club, maar waarschuwt: "Ik ken hem, hij is tot veel in staat"

Zondag speelt Kortrijk opnieuw op Stayen tegen STVV. Het is een belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Voor doelman Lucas Pirard is het duel extra speciaal, want hij speelde vroeger bij STVV.

Na de 4-2-nederlaag van vorige maand op Stayen staat Pirard opnieuw onder de lat bij KV Kortrijk. "Een uitwedstrijd in Sint-Truiden is altijd lastig", beseft Pirard in Het Belang van Limburg.

"De bal doet andere dingen op kunstgras, daar moet je je aan aanpassen. Ik hoor zeggen dat daar te veel over wordt gezeurd, maar het is nu eenmaal anders voetballen."

Toch weet Pirard dat STVV ook een ploeg is met heel veel kwaliteit. "Bertaccini is sterk en Lapoussin is evenzeer een belangrijke speler. Ik ken hem van bij Union, hij is tot veel in staat", aldus Pirard.

Vertrouwen in eigen ploeg

Het is duidelijk dat de Kanaries hun eigen sterke punten hebben, maar Pirard gelooft ook dat zijn ploeg zich steeds beter aan de tactische richtlijnen van coach Storck aanpast. "Hij heeft een typisch Duitse manier van werken met veel fysieke arbeid. Dat moet alsnog een goede uitkomst opleveren."

"Voor mij persoonlijk wordt dit ook belangrijk", vervolgt Pirard, die inmiddels 30 jaar oud is. “Ik wil in eerste klasse blijven. In juni ben ik een vrije speler..."