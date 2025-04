Titelkoorts stijgt nu al: Genk krijgt serieuze opsteker voor thuiswedstrijden tegen Club Brugge en Anderlecht

KRC Genk maakt kans op de vijfde landstitel uit zijn geschiedenis. De fans geloven erin en hebben al massaal tickets gekocht voor de mogelijke titelmatchen.

KRC Genk speelde afgelopen weekend zijn eerste wedstrijd van de play-offs in eigen huis tegen KAA Gent. De Cegeka Arena zat toen heel goed vol voor de 4-0 overwinning.

Dit weekend trekken de Limburgers naar Anderlecht. In totaal volgen er dus nog vier thuiswedstrijden, waarvoor de club rekent op de steun van de supporters.

Racing Genk staat nog steeds los op de eerste plaats in het klassement en zal vol voor zijn vijfde landstitel gaan. "Strive for five", zo noemde de club haar campagne, die dient om de ambities kracht bij te zetten.

Als Genk kampioen speelt, kan dat uiteraard in eigen huis gebeuren. De laatste twee thuiswedstrijden van het seizoen, tegen Club Brugge en Anderlecht, zijn ondertussen al volledig uitverkocht.

Voor de matchen tegen Antwerp en Union SG worden de laatste tickets nog verkocht. Het is duidelijk dat de fans heel wat hoop hebben op de titel.