Ook zeven KAA Gent-fans voor het gerecht na zware vernielingen in het Jan Breydelstadion

Zeven voetbalsupporters van KAA Gent moeten zich binnenkort verantwoorden voor vandalisme in het stadion van Club Brugge. De verdachten zouden in de nacht voor de wedstrijd tussen Club en Gent verantwoordelijk zijn voor verschillende vernielingen in het Jan Breydelstadion.

De zaak werd maandag ingeleid in de Brugse correctionele rechtbank. Het incident vond plaats in februari 2023, toen vandalen het stadion binnendrongen en onder meer graffiti achterlieten op muren en doelpalen. Club Brugge en zijn supporters werden geviseerd met beledigende slogans. De schade liep uiteindelijk op tot tienduizenden euro’s. Het opvallendste element was het brandmerk '9K' dat in de middencirkel van het veld werd aangebracht. Die afkorting verwijst naar de postcode van Gent en werd gezien als een duidelijke provocatie richting de thuisploeg. Club Brugge slaagde er niet in om het gras tijdig te herstellen voor de match tegen Gent. Tijdens die wedstrijd, die Club met 2-0 won, besloot speler Noa Lang om het Gentse symbool ludiek te counteren. Met een spuitbus veranderde hij het '9K'-brandmerk in '8K', wat dan weer verwijst naar Brugge. Het tafereel ging nadien viraal op sociale media. Dankzij onderzoek van de politiezone Brugge kon de voetbalcel enkele maanden later zeven verdachten identificeren. Het gaat om zes mannen uit Oost-Vlaanderen en één uit Torhout, allemaal tussen de 21 en 28 jaar oud. Ze werden formeel in verdenking gesteld en doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Hoewel de zaak maandag van start ging, zal het proces pas eind dit jaar ten gronde behandeld worden. Op 22 december wordt het dossier effectief gepleit. Zowel Club Brugge als de stad Brugge hebben zich burgerlijke partij gesteld.





