Union-spits beweert dat hij iedereen in voetballand kan aftroeven in deze sport: "Ik ben de beste"

Promise David maakt dit seizoen indruk in België met Union Saint-Gilloise. Maar de Canadese aanvaller heeft nog een verborgen talent.

Promise David is verkozen tot Speler van de Maand door de RTBF, en volgt daarmee andere Unionisten van dit seizoen op - Franjo Ivanovic en Noah Sadiki. Een trofee die hij al meerdere keren heeft gewonnen in de Estse competitie. "Ik bewaar deze trofeeën thuis", zegt hij.

Met vier doelpunten in maart heeft David vooral dat doelpunt gescoord dat hij als zijn favoriet van dit seizoen beschouwt: "Tegen Antwerp, dat waarbij mijn shirt werd gescheurd", glimlacht hij voor de microfoon van Benjamin Deceuninck. "Ik ging gewoon rechtdoor, en de afwerking was ook slim, slimmer dan de loop zelf".

Maar hoewel David dit seizoen indruk maakt als spits, had hij voor een andere sport kunnen kiezen: "Ik ben een zeer goede pivot of vleugelspeler in het basketbal. Ik ben de beste voetballer die basketbal speelt. Maar ik blijf beter in voetbal (gelach)".

Een goede zaak voor USG, want Promise David heeft zich gevestigd als een van de beste in de Pro League in de spits. "Ik speelde keeper en verveelde me, verdediger en kon de aanvallers niet bijhouden, middenvelder en miste techniek... toen speelde ik als aanvaller en dat was voor mij bestemd", lacht hij.

Dat kan wel gezegd worden: dit seizoen heeft de Canadees-Nigeriaanse aanvaller al 19 doelpunten gescoord in 34 wedstrijden met Union. En dat zou nog niet moeten ophouden...