Vijf dingen om te weten Anderlecht-doelwit Mihajlo Cvetkovic: vergeleken met... Luis Suarez

Olivier Renard stormt af op degene die de toekomstige spits van Anderlecht moet worden: Mihajlo Cvetkovic. Maar wie is deze jonge Serviër van 18 jaar?

Mihajlo Cvetkovic geldt als een van de grootste talenten van de Balkan. De amper 17-jarige spits brak al door bij het Servische Cukaricki, een club die de laatste jaren geregeld Europees voetbal ambieert. Met 33 goals in 27 matchen bij de U17 en ondertussen 11 doelpunten in 57 wedstrijden bij het eerste elftal, spreekt zijn statistiekenboek voor zich.

Met zijn 1m75 is Cvetkovic geen typische targetman, maar eerder een beweeglijke spits die perfect rendeert als tweede aanvaller of als diepe spelmaker. In eigen land wordt hij zelfs vergeleken met Luis Suarez, al doet zijn stijl ook denken aan een type zoals Tomasz Radzinski. Zijn talent is Europese topclubs niet ontgaan — onder meer scouts van Ajax, Milan en Leipzig volgen hem op de voet.

Mocht hij naar Anderlecht trekken, dan zal hij alvast geen vreemde zijn voor Jan-Carlo Simic. De twee ontmoetten elkaar recent bij de Servische nationale ploeg, waar Cvetkovic vorige maand zijn debuut maakte. Hij speelde toen elf minuten, terwijl Nikola Stulic van Charleroi op de bank bleef — een kleine verrassing in Servië.

In top 100 van CIES

Cvetkovic deelde eerder ook de kleedkamer met twee ex-Anderlechtspelers. Luka Adzic, ooit binnengehaald als groot talent in 2018 maar amper zes keer in actie gekomen voor paars-wit, was zijn ploegmaat bij Cukaricki. Ook Ognjen Vranjes, een figuur met gemengde herinneringen in Brussel, speelde nog twaalf matchen met hem. "Als ik het opnieuw moest doen, zou ik nooit bij Anderlecht tekenen", liet Vranjes ooit optekenen.

Zijn talent wordt ook erkend door het CIES Football Observatory. In september 2024 werd hij opgenomen in hun top 100 van meest veelbelovende U20-talenten in Europa. Met een score van 1,72 stond hij op gelijke hoogte met onder meer Genk-parel Konstantinos Karetsas en Spaans international Dean Huijsen — indrukwekkend voor iemand die toen nog maar 17 was.

Tot slot: zijn toekomst lijkt in goede handen. Cvetkovic wordt vertegenwoordigd door het prestigieuze bureau CAA Stellar, dat ook namen als Jack Grealish, Eduardo Camavinga én Mario Stroeykens onder contract heeft. Een veelbelovende speler met de juiste mensen rond zich — eentje om in de gaten te houden.