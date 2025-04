Laatste thuismatch wordt nachtmerrie voor RSCA Futures en Joren Dom

De laatste thuiswedstrijd van het seizoen werd er een om snel te vergeten voor RSCA Futures. In de Dakota Arena kregen de jonge beloften van Anderlecht een zware 0-4 om de oren tegen SK Beveren. Voor veteraan Joren Dom, die zijn afscheidsmatch speelde, bleef zo het sportieve sprookje uit.

De nederlaag tegen SK Beveren is tekenend voor een seizoen vol tegenslagen bij RSCA Futures. Coach Jelle Coen moest opnieuw puzzelen met zijn opstelling door een lange lijst afwezigen. Twee nieuwe namen voegden zich vorige week nog bij de ziekenboeg: Basil Vroninks pakte rood, terwijl Elyèss Dao een zware enkelblessure opliep… tijdens het vieren van zijn doelpunt.

Paars-wit slaagde er nooit in om een vuist te maken tegen het efficiënte SK Beveren. De bezoekers drukten hun overwicht uit in drie doelpunten, waarbij Anthony Limbombe in blessuretijd nog eens extra zout in de wonde strooide door de 0-4 op het bord te zetten.

Afscheid van Dom

Voor Joren Dom betekende deze match het einde van zijn actieve carrière als profvoetballer. Hij stond aan de aftrap met de aanvoerdersband rond de arm en kreeg in de slotfase een warm applaus bij zijn vervanging.

“Uiteraard nam ik liever afscheid met een overwinning", klonk het bij een geëmotioneerde Dom in Het Nieuwsblad. “Ik ben toch vooral blij dat ik afscheid kon nemen op het veld en dat ik de ploeg nog twee matchen kon helpen."

De carrière van Joren Dom begon in de jeugd bij KFC Kontich en KV Mechelen. Via Rupel Boom belandde hij bij Antwerp en later bij Beerschot. In totaal speelde hij 148 wedstrijden voor de Ratten en scoorde hij 12 keer. Sinds dit seizoen maakte hij deel uit van de RSCA Futures.