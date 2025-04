'Wat een prijskaartje! Dit bedrag staat als opstapclausule in het contract van Kos Karetsas'

Kos Karetsas tekende begin november tot 2027 bij KRC Genk. In die overeenkomst werd ook een stevige opstapclausule opgenomen.

Kos Karetsas is één van de smaakmakers bij KRC Genk. Trainer Thorsten Fink is echter voorzichtig met zijn talentvolle speler en wil hem niet verbranden.

Tijdens de voorbije interlandbreak koos Karetsas ervoor om voor Griekenland te spelen, maar dat betekent niet dat hij Genk deze zomer normaal zal verlaten.

Hij ligt nog tot 2027 onder contract in de Cegeka Arena. Dimitri De Condé, Head of Football bij Genk, is overtuigd dat Karetsas aan boord blijft.

Karetsas wil naar zijn mening graag Europees voetbal spelen met Genk, volgens De Condé op zijn leeftijd de beste keuze die hij kan maken.

Foot Mercato schrijft dat in het contract van Karetsas een opstapclausule opgenomen is. Die bedraagt maar liefst 40 miljoen euro, zo schrijft het Franse medium.

Tegen Club Brugge waren opnieuw scouts van Juventus van de partij. Ook Man City, Newcastle en Bayern München zouden Karetsas van heel dichtbij opvolgen.