Genk, Club Brugge of Union SG? Imke Courtois laat haar licht schijnen: "Uitzonderlijk en bewonderingswaardig"

KRC Genk en Union SG strijden in de CEGEKA-Arena voor een levensbelangrijke driepunter. Club Brugge kan de eventuele lachende derde worden als het wint op bezoek bij KAA Gent. En alles kan gewoon op een zakdoek staan met nog zes speeldagen te gaan.

KRC Genk heeft momenteel drie punten meer dan Union SG, dus de Brusselaars kunnen met een overwinning en een bijhorende 12 op 12 op gelijke hoogte komen met de Limburgers.

Zeer belangrijke duels op zondag

Club Brugge kan de lachende derde worden, al is er ook een scenario waarbij alle drie de ploegen na deze zondag op 40 punten staan. En dan komen er nog zes héél belangrijke wedstrijden aan, logischerwijze.

Rest de vraag: wie zal het uiteindelijk gaan halen? Imke Courtois beseft het belang van het duel tussen Genk en Union SG. Als de Brusselaars winnen, dan zijn ze volgens de analiste evenzeer titelkandidaat als Genk en Club.

Bewonderingswaardig van Union SG

"Ik denk nog steeds dat het vooral tussen Genk en Club Brugge zal gaan", is ze echter duidelijk in De Zondag. "Maar het is uitzonderlijk én bewonderingswaardig wat Union nu al vier jaar na elkaar presteert met vier verschillende coaches."

Ook Genk zou de titel echter verdienen volgens Courtois. "Ze zijn teruggekeerd met mooi voetbal, dus hen gun ik het ook wel", aldus nog de analiste.