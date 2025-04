Grote verrassing in de basis bij Anderlecht vandaag? Het lijkt eraan te komen

Bij Anderlecht nemen de blessures almaar toe en daardoor komt er plots heel wat aandacht te liggen op de pas 16-jarige Nathan De Cat. Coach Besnik Hasi lijkt niet uit te sluiten dat de jonge verdedigende middenvelder binnenkort zijn kans krijgt in de basis. "Zijn tijd komt", zei Hasi veelbetekenend.

De kans dat Mats Rits tegen Antwerp start lijkt klein. De middenvelder trainde pas vrijdag voor het eerst opnieuw mee met de groep, en gezien zijn hamstringblessure lijkt het risico te groot om hem meteen in de basis te droppen. En dus zou De Cat wel eens hoger kunnen opschuiven in de pikorde.

Hasi toonde zich de voorbije weken al lovend over de jonge De Cat, die al geregeld minuten maakt bij het A-elftal. “Hij heeft zich goed ontwikkeld”, zegt de coach. “We moeten hem niet te veel druk opleggen. Hij is nog maar net bij de eerste ploeg en we spelen zware wedstrijden. Maar hij is belangrijk voor de toekomst van de club.”

Volgens Hasi zal De Cat sowieso nog speelminuten krijgen in de Champions’ Play-offs. “Of dat al zondag zal zijn in de basis? Dat zien we nog wel. Maar hij komt eraan.” Hasi sluit dus niet uit dat de youngster zondagmiddag tegen Antwerp voor het eerst aan de aftrap verschijnt in het Lotto Park.

De wedstrijd is cruciaal voor Anderlecht in de strijd om plek vier. Paars-wit staat momenteel op gelijke hoogte met AA Gent en kan met een overwinning afstand nemen van Antwerp. Tegelijk zijn er nog steeds veel onzekerheden in de selectie: tussen vijf en zeven spelers zijn onzeker of out.

Moussa N’Diaye en Mats Rits trainden opnieuw mee, maar het blijft afwachten of zij fit genoeg zijn om te starten. In de luwte zou dit dus wel eens het moment van Nathan De Cat kunnen worden – het nieuwste talent dat klaarstaat om zich te tonen op het hoogste niveau.