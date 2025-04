Vanaken weet hoe hij aan de top blijft: "Ik kan niet lopen of dribbelen, maar dat is wel mijn grootste kwaliteit"

Vanavond speelt Hans Vanaken zijn 500ste wedstrijd voor Club Brugge, op het veld van AA Gent. Een mijlpaal voor de 31-jarige middenvelder, die zichzelf nooit als de snelste of technisch meest verfijnde speler zag.

“Ik weet dat ik niet kan dribbelen en niet snel ben, dus moet ik wel ergens anders goed in zijn", lacht hij. “Mijn grootste kwaliteit is mijn voetbalintelligentie. Ik probeer gewoon altijd te weten wat er rondom mij gebeurt.”

Vanaken speelde tijdens de vorige interlandbreak nog met de Rode Duivels onder nieuw bondscoach Rudi Garcia. “We hebben individueel kunnen praten tijdens de stage. Hij wilde weten hoe ik denk en wat mijn sterktes zijn. Ik mocht starten tegen Oekraïne, maar het is nog te vroeg om te zeggen of ik een belangrijke pion ga zijn. Ik ben vooral blij dat hij niet zo’n Red Bull-filosofie heeft,” grapt Vanaken.

Opvallend: Vanaken sprak Frans met Garcia. “Ik begrijp de taal goed en kan me ook wel uitdrukken, maar ik hou er niet zo van omdat ik niet altijd weet hoe ik iets precies moet zeggen.” Dat zou volgens hem kunnen verklaren waarom hij in Franstalig België minder bekend is. “Misschien wel, ja.”

In Wallonië leeft het beeld dat Vanaken een gesloten, serieuze man is. “De Vlamingen denken net hetzelfde", zegt hij met een knipoog. “Oud-ploegmaats zoals Jelle Vossen of Siebe Schrijvers vertelden me dat mensen hen vroegen hoe ik in het echt was toen ze bij Waregem of Leuven tekenden.”

“Iedereen denkt dat ik heel koel en ernstig ben, maar dat klopt totaal niet", zegt Vanaken. “Ik lach juist veel, maar ik snap dat mensen dat niet altijd zien. Ik doe ook niet echt moeite om dat beeld recht te zetten.”

Vanavond kan hij voor de 500ste keer zijn voeten laten spreken in het blauw-zwarte shirt. En dat doet hij zoals altijd: zonder veel show, maar met een blik die net iets sneller ziet dan die van de rest.