Wat Union en Club Brugge niet lukt, staat er bij promovendus volgend seizoen al: gloednieuw stadion

La Louvière maakt zich op voor een historisch moment: de promovendus in 1A speelt volgend seizoen in een gloednieuw stadion. Terwijl Club Brugge al jaren worstelt met zijn stadiondossier, slaagde de Waalse club erin om in recordtempo een moderne voetbaltempel uit de grond te stampen.

Op 25 juni wordt het stadion officieel ingehuldigd. De bouw van het stadion verliep opmerkelijk vlot. Vanaf het idee in 2021 tot aan de start van de werken in maart 2024 gingen amper enkele jaren voorbij. Door het ontbreken van buurtprotest en de ligging in een reeds goedgekeurde zone, kon alles zonder vertraging verlopen. De structuur staat er al, en de afwerking is volop bezig.

Bij de eerste rondleidingen voor businesspartners en trouwe supporters vloeiden tranen. “Ze begonnen spontaan te zingen: ‘Merci président’, en dat raakte onze voorzitter echt,” zegt communicatiemanager Alexandre De Meeter. De emoties zijn begrijpelijk: fans droomden al jaren van topvoetbal én een nieuw stadion, en die droom komt nu uit.

De man achter het stadionproject is voorzitter Salvatore Curaba, zelf ex-speler van de club. Hij blies La Louvière in 2017 nieuw leven in na het faillissement en zorgde sindsdien voor vier promoties in acht seizoenen. Als succesvol ondernemer investeerde hij mee in het stadion, dat met een prijskaartje van 18 miljoen euro volledig in handen van de club is.

Het stadion biedt plaats aan 8.050 toeschouwers, met gesloten hoeken en tribunes dicht op het veld voor een echte “Engelse sfeer”. In 1B trok La Louvière gemiddeld 3.000 fans, maar bij topmatchen verwacht de club een vol huis. De hoofdtribune is voorzien van loges, eventruimtes en moderne faciliteiten voor spelers en personeel.

Er werd gekozen voor een high-end synthetisch veld, waarop jaarlijks zo’n 75 wedstrijden zullen plaatsvinden, ook van de vrouwen en beloften. De club wil het stadion bovendien artistiek aankleden: kunstenaar Daniel Pelletti mag de buitenkant versieren met werk geïnspireerd op de mijnstreek. La Louvière is klaar voor een nieuw tijdperk.