🎥 Emotioneel moment: Jelle Vossen krijgt de kampioenenbeker uit wel héél opmerkelijke handen

Zulte Waregem schoot zich op vrijdag naar de titel in de Challenger Pro League. Met dank aan Jelle Vossen, die vijf minuten voor tijd het winnende doelpunt wist te scoren. Op zondag was er een extra titelfeestje in Zulte en in Waregem.

Zulte Waregem werd vrijdagavond kampioen in de Challenger Pro League, met dank aan een doelpunt van Jelle Vossen in de 86e minuut. Het was het begin van een weergaloos feestweekend voor Essevee. Zondag kwam daar nog eens een mooi nieuwtje bij, toen duidelijk werd dat Jelle Vossen er nog minstens een jaartje zou aan toevoegen bij Essevee en dus tot juni 2026 actief zal blijven voor de promovendus. Beker uit handen van dochters Het titelfeestje begon in Zulte, waarna de spelers op zondagnamiddag ook naar Waregem trokken om daar opnieuw door te gaan feesten. En daarbij werd ook de Beker nog een keertje gepresenteerd aan de spelers. Jelle Vossen mocht die als kapitein nog eens in ontvangst nemen. Deze keer niet uit handen van Lorin Parys en Vincent Mannaert, maar uit handen van ... zijn dochters. Het leverde de nodige emoties op bij de aanvaller van Zulte Waregem, die zijn kinderen dan ook eens goed vastpakte. Voetbal is emotie, zoveel is duidelijk. I’m not leaving! 🥹



Jelle blijft zeker tot 2026 bij Essevee! ❤️💚



