Titelstrijd beslist deze week? Analist doet opvallende voorspelling

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge, Union SG en KRC Genk strijden dit seizoen om de titel. De Limburgers kregen een ferme tik door 0 op 6 te pakken tegen de twee andere titelkandidaten. Volgens Vital Borkelmans kan de kampioen deze week al bekend zijn.

De titelstrijd ligt na de resultaten van afgelopen weekend nog meer open dan voordien. Club Brugge is de nieuwe leider met 42 punten na de 0-5 overwinning op het veld van KAA Gent.

KRC Genk leed zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen tegen Union SG, 1-2 werd het in Limburg. Daardoor zijn de Brusselaars naast Racing Genk komen te staan in het klassement, allebei tellen ze 40 punten.

Club speelt deze week twee keer na elkaar tegen Union, terwijl Genk een dubbele confrontatie met Antwerp staat te wachten. Volgens Vital Borkelmans kan de titelstrijd al snel beslist zijn.

"Club speelt momenteel op een heel hoog niveau, maar voor mij is Union altijd een volwaardige titelkandidaat gebleven", opende hij bij Het Belang van Limburg.

Hij ziet dat de kampioen deze week al bekend kan zijn. "Schrijf maar op: als Club Brugge of Union deze week zes op zes pakt in die twee onderlinge duels, dan is de kampioen bekend."