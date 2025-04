"Alarmbel voor iedereen": match tegen Anderlecht wordt nog belangrijker na Gentse pandoering tegen Club Brugge

KAA Gent ging in eigen huis helemaal met de billen bloot tegen Club Brugge. En dus is het zaak om tegen RSC Anderlecht de rug te gaan rechten in twee hele belangrijke duels met oog op de vierde plaats.

Danijel Milicevic gaf het ootmoedig toe na de 0-5 tegen Club Brugge dat hij beschaamd was in wat zijn team liet zien. Verschillende spelers presteerden volgens hem onder de grens van het toelaatbare. "Het resultaat zegt alles. Ik ben beschaamd. Dit moet een alarmbel zijn voor iedereen", klonk het onder meer uit de mond van de coach van de Buffalo's. En een gevoel dat ook leefde bij de spelers. Rug rechten? "Dit is een moeilijk moment. Een derby op zo’n manier verliezen doet pijn en is lastig. Het resultaat zegt alles", aldus Stefan Mitrovic. "We begonnen niet goed aan de wedstrijd en als je dat doet tegen een ploeg die Champions League speelt, dan maak je het jezelf heel moeilijk. We zijn al vier keer niet zo goed aan de match gestart en dan krijg je problemen." Geen mentaliteitsprobleem Sven Kums vond niet dat het een mentaliteitsprobleem was. "We krijgen een paar kansen om balverlies af te straffen, maar laten dat na. Mentaliteit was zeker niet het probleem." "Er ging gewoon niets goed. Alles was niet goed genoeg. Het is frustrerend en we willen tegen Anderlecht hopelijk beter doen."





Volg KAA Gent - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (27/04).