Gaat KRC Genk-coach Thorsten Fink verrassen tegen Antwerp na 0 op 6? "Ik moet knopen doorhakken"

KRC Genk pakte 0 op 6 in zijn laatste twee wedstrijden. Moet er iets veranderen bij de Limburgers? Coach Thorsten Fink weet dat hij knopen moet doorhakken.

KRC Genk had echt niet veel tijd om de knop om te draaien na de nederlaag tegen Union SG. Na de 1-2 op zondag, moet het woensdag al naar de Bosuil om het tegen Antwerp op te nemen.

Het goede nieuws is wel dat coach Thorsten Fink over een volledig fitte kern beschikt. Maar het blijft nu maar de vraag of hij gaat ingrijpen na de 0 op 6. Union maakte het Genk enorm lastig, de omstandigheden waren niet goed, maar het was ook gewoon te weinig. Eén schot op doel op 90 minuten tijd zou niet mogen, zeker in eigen huis.

"Het is mijn taak om daarover na te denken en knopen door te hakken", zei Fink volgens Het Belang van Limburg. "Dat zal pas op de matchdag gebeuren. Ik heb eerst de match van zondag moeten analyseren en ben nu bezig met het plan voor woensdag."

"Breng ik dan vers bloed, een speler met frisse benen? Of geef ik de spelers van zondag de kans om aan te pikken met een goeie prestatie? Ik ga zeker niet alles overboord gooien, maar op enkele posities moet ik knopen doorhakken", gaat hij verder.

"Wie gebruik ik in welke fase van de match? Woensdagochtend praat ik nog eens met enkele jongens en kijk ik hen recht in de ogen. Mogelijk gaan we ook nog eens even het trainingsveld op. En daarna maak ik mijn keuzes. Iedereen is wedstrijdfit en beschikbaar", besluit de Duitser. Afspraak woensdagavond om 20u30 op de Bosuil.