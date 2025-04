Komt Toby Alderweireld nog in actie voor Antwerp? Verdediger komt zelf met belangrijke update en doet ferme belofte

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Toby Alderweireld was te gast bij De Ideale Wereld. Daar kwam de Antwerp-verdediger met een update over zijn revalidatie.

Toby Alderweireld raakte vlak voor de start van de play-offs geblesseerd. Dit gebeurde in de wedstrijd tegen Standard. Sindsdien stond hij niet meer op het veld.

Er werd meteen gevreesd dat Alderweireld niet meer in actie zou komen voor Antwerp, aangezien hij ook aan zijn laatste seizoen bezig is. Nu kwam hij zelf met wat meer informatie. Alderweireld was namelijk te gast bij De Ideale Wereld.

"Het gaat goed en niet goed", vertelde hij daar volgens Sporza. "Ik herstel naar behoren, maar het is een heel zware blessure. Het wordt kantje boord om dit seizoen nog te spelen."

"Het moment van mijn blessure is wat ongelukkig, maar ik heb heel veel geluk gehad dat ik zo weinig geblesseerd ben geweest in mijn carrière", ging Alderweireld verder. Zo blijft het voorlopig afwachten voor hem.

"Het zou dus kunnen dat ik niet meer zal spelen", klinkt het nog. Maar toch deed hij nog een ferme uitspraak. "Al is het in een rolstoel: die laatste wedstrijd ga ik er sowieso nog eens opkomen."