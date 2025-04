Anders Dreyer heeft wel het één en ander te zeggen over de situatie bij Anderlecht na zijn vertrek: "De fans moeten beslissen wat ze willen"

Anders Dreyer, die afgelopen winter Anderlecht verruilde voor San Diego in de MLS, kijkt in Het Nieuwsblad openhartig terug op zijn vertrek uit het Lotto Park. De Deense winger voelde dat zijn tijd in Brussel erop zat. "Er was chaos", zegt hij.

Daarmee verwees hij naar het ontslag van coach Brian Riemer en sportief directeur Jesper Fredberg. “Met hen werkte ik goed samen. Dan weet je: dit boek sluit.” Dreyer onthult dat hij nooit persoonlijk sprak met Olivier Renard, de nieuwe sportieve baas. “Alle communicatie verliep via mijn makelaar", zegt hij. “Maar het was duidelijk: de club wilde ruimte creëren voor nieuwe spelers.”

Hij kijkt ook kritisch terug op de vorige zomer, toen hij eigenlijk al klaar was voor een transfer. “Er waren zeker mogelijkheden, maar iedereen moet op dezelfde pagina zitten. Dat was toen niet het geval.” Dreyer is ervan overtuigd dat Anderlecht toen meer had kunnen vangen dan de 5,5 miljoen euro die San Diego uiteindelijk betaalde.

Opvallend is dat Dreyer ondanks zijn vertrek in januari nog altijd de op één na meest productieve speler van Anderlecht is dit seizoen. “Crazy, hé,” reageert hij. “Dat mag eigenlijk niet bij zo’n club. Ze hebben meer spelers nodig die beslissend zijn.” Volgens hem is de onrust met drie trainerswissels dit seizoen een belangrijke verklaring.

Hij toont zich ook verbaasd over het snelle ontslag van Brian Riemer. “In het voetbal verlies je zelden één match om dan meteen buiten te vliegen. Dat was bij Riemer wel zo. En toch voelden we vorig jaar dat we onder hem matchen uit het niets konden winnen.”

De Deen verdedigt ook Riemers zogezegde defensieve stijl: “Wij scoorden genoeg. Alleen: wat willen de fans? Verkiezen ze opwindend offensief voetbal waarbij je maar twee of drie matchen op vijf wint? Of verkiezen ze wat meer georganiseerd voetbal waarmee je vier op vijf matchen wint en meedoet voor de prijzen?

Tot slot gaat Dreyer ook in op zijn verhouding met de fans, die hem niet altijd warm omarmden. “Ik besliste veel matchen, maar ik voetbal niet om geliefd te zijn", zegt hij. “De mening van mijn trainer en ploegmaats is belangrijker. En ja, ik speelde ook mindere matchen, maar het was zeker geen drama.”