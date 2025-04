Thorsten Fink gaat ingrijpen bij Genk en dat is slecht nieuws voor één speler in het bijzonder

Na een nul op zes tegen Club Brugge en Union is het crisisberaad bij KRC Genk. De Limburgers zagen hun koppositie in rook opgaan en moeten zich herpakken in een dubbele confrontatie met Antwerp. Coach Thorsten Fink grijpt in - en kiest daarbij opvallend voor ervaring.

Volgens Het Laatste Nieuws zal Kos Karetsas plaats moeten maken in de basiself. De 17-jarige belofte, die tot nu toe indruk maakte met zijn technische flair, kon zich tegen Union onvoldoende doorzetten. Fink lijkt te beseffen dat de strijd om de titel nu net iets anders vereist dan jong enthousiasme alleen. Ook analist Marc Degryse was na afloop van de match tegen Union duidelijk. “Karetsas is een talent, maar voor deze knokmatchen lijkt hij me nog niet helemaal klaar", klonk het scherp maar eerlijk. In duels waar fysiek en ervaring primeren, komt de jeugdigheid van de jonge middenvelder voorlopig net te kort. Daarom zou Patrik Hrosovsky opnieuw aan de aftrap komen. De Slovaak brengt meer rust en overzicht op het middenveld – kwaliteiten die Fink broodnodig acht in deze turbulente fase van het seizoen. De boodschap is duidelijk: ervaring boven alles in de slotweken van de titelstrijd. Fink probeert intussen de druk om te buigen naar motivatie. “Soms is het beter de jager te zijn", gaf hij aan. “Club en Union spelen nog tegen elkaar, er liggen nog kansen voor ons.” Maar dan moet Genk zich wel herpakken – met de juiste spelers op het veld. Voor Karetsas is de boodschap niet negatief, maar eerder een teken van de realiteit aan de top. Zijn moment komt nog, maar eerst moet Genk overleven in de harde realiteit van de play-offs.





