Winger Jarne Steuckers vertelt waar het de laatste weken is misgelopen bij KRC Genk

KRC Genk zit in een lastige periode: de Limburgers pakten 1 op 9 in de Champions' Play-offs, het is hoog tijd om de rug te rechten. Flankaanvaller Jarne Steuckers zegt waar het misliep de laatste tijd.

KRC Genk heeft het de laatste paar weken toch moeilijk. Opvallend dat die mindere periode zo plots komt, na al een heel seizoen erg sterk en mooi voetbal gebracht te hebben. Winger Jarne Steuckers zag het in de ene match al wat beter verlopen dan in de andere.

"Ik vond op zich niks mis met onze prestatie in Brugge. We hadden controle in grote delen van de wedstrijd en leken tot die strafschop in blessuretijd een punt mee te pakken", opende hij bij Het Belang van Limburg.

"Tegen Union hadden we het wel heel moeilijk", gaat hij verder. De Brusselaars smeerden Genk zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen aan (0-1). "Ik had de voorbije weken vooral het gevoel dat er iets minder beweging in de ploeg zat."

"Maar het heeft geen zin om te veel terug te kijken. Halfweg de play-offs is alles nog mogelijk, zondag moeten we er vol voor gaan", besluit Steuckers.

Alles is inderdaad nog mogelijk, maar om de kansen op een titel hoog te houden, wordt er zondag maar best gewonnen tegen Antwerp in eigen huis. Op die manier zou Genk weer (voorlopig) aan de leiding komen. Club Brugge speelt later op de dag tegen Union SG.