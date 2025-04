DNA van Union inprenten: zo pakt Pocognoli zijn eigen spelers aan

Union SG kende niet de beste start van de competitie. Ondertussen staat de ploeg van trainer Sébastien Pocognoli wel op één in de Champions' Play-offs.

Het vertrek van Puertas, Amoura en Nilsson voelden ze bijzonder goed bij Union SG. Pocognoli leek in de problemen te komen, maar hij bouwde een sterk elftal uit.

“Hij is een coach met inzicht, karakter en charisma die zijn spelers het geloof en de goesting geeft om nog beter te worden”, zegt Nordin Jbari in De Zondag.

Spelers kregen individueel te horen wat er nodig was om hen beter te laten functioneren in de ploeg. Die aanpak heeft duidelijk geloond als je Union SG tegenwoordig bezig ziet.

“Tegen Vanhoutte, die toch een sterk eerste seizoen achter de rug had, zei hij: Als je niet meer vooruit voetbalt, ga je met mij niet veel meer meedoen. Moris weegt vier kilo minder en is in supervorm”, klinkt het.

En er is nog meer. “Sadiki heeft meer impact. David is verbeterd. Van De Perre was soms te agressief en is nu nog agressief, maar speelt preciezer. Zowel thuis als uit is Union heel solide”, besluit Jbari.