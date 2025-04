Ulderink pakt eindelijk eerste zege als Antwerp-trainer: "Chery wou hem opnieuw nemen"

Na 8 wedstrijden is het Andries Ulderink gelukt om zijn eerste zege te pakken als trainer van Antwerp. De Great Old ging met 0-1 winnen op het veld van Racing Genk na een strafschopdoelpunt van Tjaronn Chery.

Babbel met Chery

Na een sterk openingskwartier zakte Antwerp wat terug in de Cegeka Arena. Maar een tiental minuten voor rust hielp de VAR Antwerp een handje door een fout die door scheidsrechter Boterberg net buiten de 16 was gelegd toch op de stip te leggen. Het was opnieuw Tjaronn Chery die zich achter de bal zette, ditmaal wel met succes.

"Na zijn misser vorige week thuis tegen tegen Genk heb ik het er even met hem over gehad", geeft Antwerp-trainer Andries Ulderink toe. "Hij zei dat hij bij de volgende opportuniteit opnieuw zou beslissen tijdens de wedstrijd. Dan laat ik hem ook de keuze nemen en ben ik heel blij dat hij nu wel heeft kunnen scoren."

Ingrijpen bij rust

De Nederlander slaakt toch ook wel een zucht van opluchting na zijn eerste zege als Antwerp-trainer. "Ik ben niet alleen blij voor mezelf maar ook voor de spelers en mensen binnen de club. We waren er al een paar keer dichtbij maar nu is het na een wedstrijd vol strijd toch gelukt."

Maar niet alles liep van een leien dakje voor de Great Old. "Ondanks de voorsprong bij de rust heb ik wel wat moeten ingrijpen", aldus Ulderink. "Er werden een paar taken minder uitgevoerd waardoor ons spel verwaterde. Gelukkig bleef het zonder schade en konden we de zege over de streep trekken."

Geen Janssen meer dit seizoen

Over de streep trekken, want ondanks dat Genk niet al te veel kansen had, lukte het Antwerp ook niet om veel uit te breken. "We werden te ver weggedrukt soms. Gelukkig konden we de tweede bal vaak winnen. Maar eigenlijk kwamen we er te weinig uit om die wedstrijd helemaal op slot te gooien."

"En dat voelt goed, zeker nadat we Vincent Janssen deze week zagen uitvallen op training voor de rest van het seizoen. De kapitein, spits en aanvalsleider die wegvalt... Dat was even slikken. De jongens hebben vandaag voor elkaar gevochten op de moeilijke momenten", besluit Ulderink.